舊金山華裔婆婆險遭性侵 被告出庭受審

去年年底,一名99歲華裔長者在舊金山華埠公共房屋平園,疑似被一名非洲裔男子企圖性侵,案件週一正式開審,女事主在家人陪同下出庭作證。

27歲的非洲裔被告Teandre Howard Kidd,穿著綠色恤衫及西褲出庭受審,他被控於去年的大除夕夜,在華埠Pacific街838號北平園,企圖性侵99歲的華裔婆婆,被告同時面臨爆竊及虐老的控罪。

女事主在家人及多名社區人士的支持下上庭作供,透過翻譯員,她表示,當日中午時分,有人敲門,由於平園加裝了多個安保措施,只有居民可以出入,因此事主認為是鄰居,不疑有詐就開門。

事主指,被告Howard Kidd當時推開她,進入她的家,走入洗手間洗手,然後躺在事主的床上,事主上前理論時多次被推開,被告後來露體,並脫下事主的褲子,再企圖性侵她。

華協中心行政主任方小龍牧師(Norman Fong)說:”婆婆她很好,當她見到我時,她拍了我手臂一下,她堅強了100年,這令我很自豪,我跟她道歉,我以為她不需要再來法庭。”

控方表示,被告當日非法跳過圍欄進入平園,是屋苑內的攝錄機拍下被告的樣子,警方兩日後在田德隆區將他拘捕。

調查員作供時指,起初被告不承認自己案發時去過平園,後來當警員出示拍到他的照片後,被告才承認曾去過平園。

代表被告的辯方指,事件是一個誤會,當日被告去平園是探望他的叔叔,被告的叔叔就住在事主單位的旁邊,所以被告是敲錯門。

由於被告有嚴重精神問題,他一度以為事主願意與他作進一步的親密接觸,辯方引述被告當日的供口指,被告敲門後與事主擁抱,事主亦歡迎被告以後一起在屋內用餐。

被告代表律師Su Jung Kim說:”當日他在單位內,從來無意性侵或傷害事主,他有精神病,當日你誤解了整個情況,他相信事主想與他進一發展。”

控方所有證人已經作供完畢,週二辯方再繼續傳召多名被告家人,及多位見過被告的醫生上庭作供,預計陪審團最快將於下星期退庭商議。

