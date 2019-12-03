舊金山華裔婆婆險遭性侵 被告出庭受審

【KTSF 陳嘉琪報道】

去年年底，一名99歲華裔長者在舊金山華埠公共房屋平園，疑似被一名非洲裔男子企圖性侵，案件週一正式開審，女事主在家人陪同下出庭作證。

27歲的非洲裔被告Teandre Howard Kidd，穿著綠色恤衫及西褲出庭受審，他被控於去年的大除夕夜，在華埠Pacific街838號北平園，企圖性侵99歲的華裔婆婆，被告同時面臨爆竊及虐老的控罪。

女事主在家人及多名社區人士的支持下上庭作供，透過翻譯員，她表示，當日中午時分，有人敲門，由於平園加裝了多個安保措施，只有居民可以出入，因此事主認為是鄰居，不疑有詐就開門。

事主指，被告Howard Kidd當時推開她，進入她的家，走入洗手間洗手，然後躺在事主的床上，事主上前理論時多次被推開，被告後來露體，並脫下事主的褲子，再企圖性侵她。

華協中心行政主任方小龍牧師（Norman Fong）說：”婆婆她很好，當她見到我時，她拍了我手臂一下，她堅強了100年，這令我很自豪，我跟她道歉，我以為她不需要再來法庭。”

控方表示，被告當日非法跳過圍欄進入平園，是屋苑內的攝錄機拍下被告的樣子，警方兩日後在田德隆區將他拘捕。

調查員作供時指，起初被告不承認自己案發時去過平園，後來當警員出示拍到他的照片後，被告才承認曾去過平園。

代表被告的辯方指，事件是一個誤會，當日被告去平園是探望他的叔叔，被告的叔叔就住在事主單位的旁邊，所以被告是敲錯門。

由於被告有嚴重精神問題，他一度以為事主願意與他作進一步的親密接觸，辯方引述被告當日的供口指，被告敲門後與事主擁抱，事主亦歡迎被告以後一起在屋內用餐。

被告代表律師Su Jung Kim說：”當日他在單位內，從來無意性侵或傷害事主，他有精神病，當日你誤解了整個情況，他相信事主想與他進一發展。”

控方所有證人已經作供完畢，週二辯方再繼續傳召多名被告家人，及多位見過被告的醫生上庭作供，預計陪審團最快將於下星期退庭商議。

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