【KTSF】

東灣有煉油廠週一晚被發現有火光冒出,引發居民擔憂。

能源公司Phillips 66位於東灣Rodeo的煉油廠,從週一晚到週二早上被發現有火光冒出,遠至Vallejo的居民都能看得到。

公司在熱線上表示,是新操作單元被啟動所致。

Contra Costa縣消防局也表示,火焰屬煉油廠正常現象,並沒有發布任何警示。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。