報告指PG&E自2001年起從沒檢查引發Camp山火的電纜塔

監管機構的最新報告指出,太平洋煤電公司(PG&E)自2001年起,就沒有對發生Camp山火的Butte縣電纜塔作詳細檢查。

根據《舊金山紀事報》報導,加州公用事業委員會(CPUC)最新的報告指出,PG&E的檢查人員近年有對北加州Butte縣的輸電纜進行地面和高空的檢查,但是自2001年開始,就沒有爬上Camp山火爆發地點的老舊高壓輸電塔進行詳細檢查。

CPUC監測官員指,如果有爬上輸電塔進行檢查,PG&E就有可能發現一個破舊損壞的鉤,也就有可能防止Camp山火的發生。

該損壞的鉤在去年11月8日破裂,釀成造成了85人死亡,焚毀接近19,000棟建築的Camp山火。

PG&E回應指,在檢查過程中,他們有處理和維修有即時安全威脅的問題,同時完成其他需要優先處理的維修項目,其他的維修項目將會在例行工作中完成。

