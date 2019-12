【KTSF】

加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)週二向支持者發電郵,宣布退出明年舉行的民主黨總統初選。

賀錦麗在電郵中稱,她將會結束競逐民主黨總統候選人提名的競選活動,原因是她沒有足夠的財政資源去繼續競選工作。

賀錦麗是於1月宣布競逐民主黨總統提名,她是加州首名非洲裔司法部長,也是加州首位非洲裔聯邦參議員,她曾被視為是繼奧巴馬之後,可以鼓動選民到票站投票的候選人。

