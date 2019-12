白宮宣布特朗普不會出席眾議院彈劾案調查聽證

【KTSF 張麗月報導】

白宮宣布特朗普總統和他的律師,將不會出席眾議院對總統的彈劾案調查聽證。

特朗普週一啟程前往倫敦,參加為期兩天的北約會議,他表示今次會議非常重要。

特朗普說:”身為總統,這是最重要旅程之一,將彈劾案擺上檯,一開始就是個騙局。”

特朗普抵達英國之後,隨即再次批評民主黨人,他發推文說,他在飛機上閱讀過共和黨人的報告,來反擊民主黨人的彈劾案。

消息透露,共和黨這份報告指出,特朗普對提供軍援給烏克蘭之所以有猶疑 ,純粹是出於慎重的考慮。

特朗普又說,整個彈劾案是個騙局,激進左翼不能得逞,他又反問是否需要由聯邦最高法院來阻止彈劾案調查。

特朗普也指,民主黨人對他的彈劾調查訂下時間表是不懷好意,但民主黨人就不同意。

民主黨聯邦眾議員Brendan Boyle說:”白宮每一步都阻撓,然後指控過程不公平,所以我們有充足證據推進彈劾。”

民主黨人訂下的彈劾程序是,週一眾議院情報委員會成員檢討特朗普是否有向烏克蘭尋求利益輸送,週二這個小組表決是否遞交報告給眾議院司法委員會,週三這個小組訂下聆訊關於彈劾的憲法理據。

身在歐洲參加聯合國氣候變化高峰會的聯邦眾議長普洛西表示,在外訪期間不會講總統壞話。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。