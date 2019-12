【KTSF】

黑色星期五晚東灣Emeryville市Bay街的一個商場前發生襲擊事件,有一名女子及一名加州公路巡警遇襲,兩名青少年被捕。

事發在11月29日晚上8點左右,一名女子走向一群青少年,懷疑其中一人半小時前偷了她的手機,期間這群青少年推撞女事主,一名休班加州公路巡警目擊事件上前幫忙時,被該群青少年襲擊。

點擊此處觀看視頻

整個過程持續約2分鐘,其後商場保安介入阻止了襲擊並報警。

Emeryville警方趕到現場,逮捕兩名14和16歲的青少年,另有6名青少年在逃。

受襲巡警被送院救治。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。