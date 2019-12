林鄭月娥表示很快會推出第四輪紓困措施（視頻）

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥表示,很快會推出第四輪紓困措施,又指暴力場面再現是向經濟復甦”淋冷水”。

區選之後第一個周末,再次出現示威衝突的畫面,林鄭月娥表示,希望有一個方法可以停止暴力,令經濟可以有復甦機會,現時又是淋了冷水,她希望暴力行為可盡快止息。

香港零售銷售數字跌幅是歷年最大,政府繼8月、9月和10月推出三輪總值200億紓困措施後,林鄭月娥預告很快會有第四輪。

美國通過《香港人權與民主法案》後,中國外交部公布兩項制裁措施,包括暫停審批美國軍艦來港,以及制裁美國非政府組織,特區政府會否跟隨?林鄭月娥指這屬外交事務,將按中央要求配合和跟進。

她又重申,強烈反對美國做法,她說︰「我都想問一句,到底香港市民在哪方面的自由受到磨損?我們有傳媒自由,我們有參與集會、示威遊行自由,我們有宗教自由,我們在很多方面享有高度的自由,所以由一個外國議會和外國政府,透過他們自身的法例干預香港的事務,我感到非常令人遺憾。」

