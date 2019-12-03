林鄭月娥表示很快會推出第四輪紓困措施（視頻）

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香港行政長官林鄭月娥表示，很快會推出第四輪紓困措施，又指暴力場面再現是向經濟復甦”淋冷水”。

區選之後第一個周末，再次出現示威衝突的畫面，林鄭月娥表示，希望有一個方法可以停止暴力，令經濟可以有復甦機會，現時又是淋了冷水，她希望暴力行為可盡快止息。

香港零售銷售數字跌幅是歷年最大，政府繼8月、9月和10月推出三輪總值200億紓困措施後，林鄭月娥預告很快會有第四輪。

美國通過《香港人權與民主法案》後，中國外交部公布兩項制裁措施，包括暫停審批美國軍艦來港，以及制裁美國非政府組織，特區政府會否跟隨？林鄭月娥指這屬外交事務，將按中央要求配合和跟進。

她又重申，強烈反對美國做法，她說︰「我都想問一句，到底香港市民在哪方面的自由受到磨損？我們有傳媒自由，我們有參與集會、示威遊行自由，我們有宗教自由，我們在很多方面享有高度的自由，所以由一個外國議會和外國政府，透過他們自身的法例干預香港的事務，我感到非常令人遺憾。」

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