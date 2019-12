華人企業家鍾子威回應中國環球實業投資有限公司訴訟（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

本台之前報導過,中國環球實業投資有限公司(GIIL)提出訴訟,指控矽谷風險投資公司科威資本1955 Capital創辦人鍾子威(Andrew Chung) 違反信託條款,透過秘密更改合同文字,竊取環球實業8,000萬美元投資金,針對此事,鍾子威已透過律師,發聲明回應事件,而本台就之前對鍾子威的聲明有關報導中的中文措辭,作出以下更正報導。

鍾子威的聲明稱,中國環球實業投資有限公司(GIIL)是科威資本的一名華人投資者,它向加州法院的提出的訴訟中,對鍾子威的指控分明是虛假,而且毫無根據。

鍾子威的聲明也指,環球實業想再試行其同樣無根據和無原則的企圖逃避其合約,一名仲裁員在為期兩年的仲裁期間,已明確駁回該項企圖。

鍾子威的聲明說,科威資本在仲裁中佔上風,獲判收取930萬元的訴訟費用,鍾子威聲稱,將堅決捍衛自己,反對環球實業繼續企圖捏造事實,並損害鍾子威的聲譽。

另外,有中國媒體報導稱,環球實業及其母公司華夏幸福基業股份有限公司不服仲裁結果,並在10月底向加州法院遞交訴狀,要求撤銷美國仲裁協會的這項裁決。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。