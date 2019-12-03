華人企業家鍾子威回應中國環球實業投資有限公司訴訟（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

本台之前報導過，中國環球實業投資有限公司（GIIL）提出訴訟，指控矽谷風險投資公司科威資本1955 Capital創辦人鍾子威（Andrew Chung） 違反信託條款，透過秘密更改合同文字，竊取環球實業8,000萬美元投資金，針對此事，鍾子威已透過律師，發聲明回應事件，而本台就之前對鍾子威的聲明有關報導中的中文措辭，作出以下更正報導。

鍾子威的聲明稱，中國環球實業投資有限公司（GIIL）是科威資本的一名華人投資者，它向加州法院的提出的訴訟中，對鍾子威的指控分明是虛假，而且毫無根據。

鍾子威的聲明也指，環球實業想再試行其同樣無根據和無原則的企圖逃避其合約，一名仲裁員在為期兩年的仲裁期間，已明確駁回該項企圖。

鍾子威的聲明說，科威資本在仲裁中佔上風，獲判收取930萬元的訴訟費用，鍾子威聲稱，將堅決捍衛自己，反對環球實業繼續企圖捏造事實，並損害鍾子威的聲譽。

另外，有中國媒體報導稱，環球實業及其母公司華夏幸福基業股份有限公司不服仲裁結果，並在10月底向加州法院遞交訴狀，要求撤銷美國仲裁協會的這項裁決。

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