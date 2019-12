【KTSF】

中半島San Mateo市最近發生連串賊人入屋盜竊案,賊人如何進入屋裡面呢?

San Mateo警方公開閉路電視拍攝到疑犯的模樣,警方表示,11月23日週日和11月24日週一清晨時分,101公路以東的Parkside社區,有3棟住宅發生盜竊案。

警方表示,賊人進入停在住宅車道上的汽車,從車裡拿走車庫遙控器,打開車庫的門,進入住宅偷竊。

警方指出,盜竊案事主的汽車之中,有些汽車沒有上鎖,警方呼籲市民鎖好汽車和住宅的門和窗,不要將車庫遙控器留在車裡。

如果大家認得疑犯,請聯繫警方,電話:(650) 522-7664。

