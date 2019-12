【KTSF】

東奧克蘭(屋崙)週一凌晨一幢住屋發生火警,一名86歲需要坐輪椅出入的老翁喪命,其妻子也受傷。

當局是於凌晨12時43分接獲舉報,地點在48大街1500號路段一幢單層住屋。

消防員到場後,發現女傷者坐在屋前台階,全身布滿煙灰,之後在屋內發現老翁,並救回一隻寵物。

二人獲救後雙雙送院,老翁搶救後不治,其妻子因吸入過量濃煙需要接受治療。

消防員仍在調查起火原因,初步相信是意外,火警估計造成約15萬財物損失。

