新奧爾良一個舊城區發生槍擊案,10人傷,暫時未有人被捕。

警方封鎖案發現場調查,當地週日凌晨近3時半,警方接報指該舊城區有人爭執,到場後聽到多下槍聲,多位途人中槍,其中兩人危殆。

警方其後於案發附近一帶,扣留一人協助調查。

