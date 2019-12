【i-CABLE】

香港連續兩日有金行搶劫案,警方指最近搶劫案數字上升,承認近日社區警力減少,不排除有人趁火打劫。

長沙灣早上有金行遭兩名男子行劫,損失大約300萬元財物,星期日下午,土瓜灣一間金舖有多名蒙面男子行劫,金舖損失至少200萬元財物。

連續兩日有搶劫案,警方在記者會被問到近日是否治安變差,警方引述數據指搶劫案數字上升。去年全年有147宗搶劫案,平均2至3日1宗,但今年10月單月已有28宗,平均每日就有一宗,不過警方沒有比較上年同期的數字。

警方承認近日社區警力減少,警方指最終仍要市民合作、不再縱容暴力,社會才能恢復秩序。

