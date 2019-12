香港警員推跌跪下女子 警方稱屬無心之失（視頻）

【i-CABLE】

星期日的尖沙咀反修例遊行獲發不反對通知書,期間警方發射催淚彈驅散,警方解釋是因為有人偏離原定路線及襲警。

警察公共關係科總警司郭嘉銓指有人不理會警方警告,走上紅磡繞道行車天橋,又說有暴徒更在紅磡繞道天橋上向橋下警員擲磚頭及玻璃瓶。

期間尖東站外一名女子跪下來,勸警員不要用胡椒噴劑後被推跌,香港警察公共關係科高級警司江永祥解釋,當時警員可能將警棍握在胸前,希望以動作表示”你要走了”,指雙方應該都有手部動作。

江永祥又認為,是在無心的情況下發生了一些不想見到的結果。

一名男子在旺角清理路障,有人上前用懷疑坑渠蓋襲擊他。郭嘉銓認為是令人髮指,不值得任何笑聲,質問網上留言說很治癒,有多少人如此反智和冷血才說得出這些泯滅人性的說話。

警方在社交網站指有暴徒在尖沙咀擲煙霧餅,記者多次要求警方回應有沒有檢獲煙霧餅,警方只回應發帖文是根據前線匯報,目的是勸諭市民不要前往該區。

記者再3次追問”即是有沒有煙霧餅”,警方沒有回應。

