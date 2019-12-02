Fremont市七旬老婦被車撞死 司機不顧而去

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東灣Fremont市上週五晚發生一宗汽車撞死人後不顧而去的事件，死者是一名72歲女長者，警方仍然尋找涉案司機。

警方表示，72歲的女子Suzanne Ogi，上週五晚上約8時半與狗隻散步至Niles大道夾Linda Drive交界的行人過路線時，被一輛駛過的汽車撞到。

有目擊者向警方表示，涉案司機曾經下車，上前查看傷者的情況後就開車離開。

根據目擊者的口供，警方懷疑司機是一名年齡不詳的白人男子，他所駕駛的是一部淺色的四門Sedan汽車，相信車頭有損毀。

事發後，涉案汽車疑似繼續往北行，向Union City的方向行駛。

有案件資料的人士，請致電(510)790-6800與警方聯絡。

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