Fremont市七旬老婦被車撞死 司機不顧而去

【KTSF】

東灣Fremont市上週五晚發生一宗汽車撞死人後不顧而去的事件,死者是一名72歲女長者,警方仍然尋找涉案司機。

警方表示,72歲的女子Suzanne Ogi,上週五晚上約8時半與狗隻散步至Niles大道夾Linda Drive交界的行人過路線時,被一輛駛過的汽車撞到。

有目擊者向警方表示,涉案司機曾經下車,上前查看傷者的情況後就開車離開。

根據目擊者的口供,警方懷疑司機是一名年齡不詳的白人男子,他所駕駛的是一部淺色的四門Sedan汽車,相信車頭有損毀。

事發後,涉案汽車疑似繼續往北行,向Union City的方向行駛。

有案件資料的人士,請致電(510)790-6800與警方聯絡。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。