網購星期一消費額料再破紀錄 是否比黑五更划算

【KTSF 江良慧報導】

週一是網購星期一（Cyber Monday），各大網路零售商相繼推出新一波折扣促銷，讓消費者就算在上班期間也可以上網搶便宜，網上消費交易分析機構預測，週一的網購消費額將打破紀錄創新高，達到94億美元，究竟有那些超值優惠？會不會比黑色星期五更划算呢？

網購星期一這兩個大字週一佔據全美各大零售網站，不管是商品下殺到八折、五折，甚至三折的超低折扣，還是購物滿額就送贈品，或是乾脆打折加上滿額贈雙重優惠，讓消費者看得眼花撩亂，黑色星期五的血拚熱潮才稍停歇，網購星期一又掀起另一波高潮。

網購星期一是在2005年創造出的節日購物日，當時高速上網並不風行，而iPhone根本尚未問世，時至今日，網購星期一的消費金額將打破歷史紀錄創新高。

追蹤全美前一百大零售商當中的80個網購商家的Adobe Analytics週一分析指出，消費者在網購星期一透過手機移動裝置和電腦網購的金額，將會達到破紀錄的94億美元，比去年同期上升19%，其中用智能手機網購的消費金額可望達到29億。

至於在折扣方面，黑色星期五已經打出價格促銷戰，網購星期一除了價格戰，也會主打跟黑五不同的商品做區隔，目的是要讓黑五還沒買夠的消費者，進一步掏出荷包。

週一有不少促銷都受到矚目，Walmart打出購買最新款iPhone手機，最高可折700元的驚人優惠，不過這個優惠是要和手機門號綁在一起，再加上trade in原有的iPhone，加起來才能達到最高700元的折扣優惠。

Amazon則是從上星期六就提早開跑，推出3天的網購星期一週末。

另外，平常較少折扣的美妝品，繼黑色星期五推出折扣外，網購星期一也繼續加碼打折，讓消費者可以趁機囤貨。

航空機票也有折扣，像是聯合航空國內線淡季機票，短程不到100元，例如2月去洛杉磯或聖地牙哥，都能找到來回不到100元的優惠。

西南航空也有一日促銷，到南加州洛杉磯單程59元起。

如果錯過黑色星期五的機票特價，網購星期一還來得及。

Adobe分析指出，今年網購星期一的最受歡迎的玩具類產品，都跟Frozen 2電影和Paw Patrol秀有關，還有LOL Surprise品牌，另外電子產品當中，Samsung電視和蘋果筆記型電腦都是熱銷商品，Amazon的電子裝置和Echo等聲控裝置也賣得很好。

另外，選擇網上購物，但親自到店面去取貨的消費者，也比去年高出43%，省去運費也可以更早拿到商品。

而除了搶購優惠促銷，網購的消費者也可以透過一些提供現金反饋的網站，連結到你所要購物的網站，這樣還可以依據購物金額，得到不同比例的現金反饋，更加能省多一些錢。

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