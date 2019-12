網購星期一消費額料再破紀錄 是否比黑五更划算

【KTSF 江良慧報導】

週一是網購星期一(Cyber Monday),各大網路零售商相繼推出新一波折扣促銷,讓消費者就算在上班期間也可以上網搶便宜,網上消費交易分析機構預測,週一的網購消費額將打破紀錄創新高,達到94億美元,究竟有那些超值優惠?會不會比黑色星期五更划算呢?

網購星期一這兩個大字週一佔據全美各大零售網站,不管是商品下殺到八折、五折,甚至三折的超低折扣,還是購物滿額就送贈品,或是乾脆打折加上滿額贈雙重優惠,讓消費者看得眼花撩亂,黑色星期五的血拚熱潮才稍停歇,網購星期一又掀起另一波高潮。

網購星期一是在2005年創造出的節日購物日,當時高速上網並不風行,而iPhone根本尚未問世,時至今日,網購星期一的消費金額將打破歷史紀錄創新高。

追蹤全美前一百大零售商當中的80個網購商家的Adobe Analytics週一分析指出,消費者在網購星期一透過手機移動裝置和電腦網購的金額,將會達到破紀錄的94億美元,比去年同期上升19%,其中用智能手機網購的消費金額可望達到29億。

至於在折扣方面,黑色星期五已經打出價格促銷戰,網購星期一除了價格戰,也會主打跟黑五不同的商品做區隔,目的是要讓黑五還沒買夠的消費者,進一步掏出荷包。

週一有不少促銷都受到矚目,Walmart打出購買最新款iPhone手機,最高可折700元的驚人優惠,不過這個優惠是要和手機門號綁在一起,再加上trade in原有的iPhone,加起來才能達到最高700元的折扣優惠。

Amazon則是從上星期六就提早開跑,推出3天的網購星期一週末。

另外,平常較少折扣的美妝品,繼黑色星期五推出折扣外,網購星期一也繼續加碼打折,讓消費者可以趁機囤貨。

航空機票也有折扣,像是聯合航空國內線淡季機票,短程不到100元,例如2月去洛杉磯或聖地牙哥,都能找到來回不到100元的優惠。

西南航空也有一日促銷,到南加州洛杉磯單程59元起。

如果錯過黑色星期五的機票特價,網購星期一還來得及。

Adobe分析指出,今年網購星期一的最受歡迎的玩具類產品,都跟Frozen 2電影和Paw Patrol秀有關,還有LOL Surprise品牌,另外電子產品當中,Samsung電視和蘋果筆記型電腦都是熱銷商品,Amazon的電子裝置和Echo等聲控裝置也賣得很好。

另外,選擇網上購物,但親自到店面去取貨的消費者,也比去年高出43%,省去運費也可以更早拿到商品。

而除了搶購優惠促銷,網購的消費者也可以透過一些提供現金反饋的網站,連結到你所要購物的網站,這樣還可以依據購物金額,得到不同比例的現金反饋,更加能省多一些錢。

