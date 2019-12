網購星期一促銷展開 料交易額逾90億元

【KTSF】

傳統的購物狂歡日除了黑色星期五,還有網購星期一,有數字預計,週一美國人在網上的交易將會超過90億。

根據ADOBE分析的預計,美國人在網購星期一的消費將會超過90億元,比去年同期上升19%。

雖然今年購物旺季比去年減少了6天,但很多零售商在網購星期一前就搶先推出折扣。

而越來越多的消費者會通過智能手機進行網購,預計消費額將達到29億。

全國零售協會表示,節日打折促銷並不會止步於網絡星期一,但就不能保證你所需的商品有足夠的庫存。

但網上購物卻不能掉以輕心,促進消費者對商業信心的非牟利組織Better Business Bureau就提醒大家,小心假的網上廣告,以及留意網購地址,很多網上詐騙者會構造一個和真網址很像的假網址,目的是誘騙消費者登錄,從而盜取個人資料。

BBB建議消費者應及時更新防毒軟件,以檢測出不安全的網站及彈窗式的釣魚鏈結。

此外,BBB還提醒消費者,網購報價有機會誤導消費者,付款前應再次核實商品價格,支付時最好使用信用卡,發現異常收費後,可向銀行提出異議,而Debit卡卻沒有這樣的保護。

如果一筆交易看上去,優惠得難以置信最好要當心,第一次在新的公司購物前,最好花點時間進行調查。

另外,網購後要注意包裹失竊的情況。

