【KTSF】

一個舊金山的聖誕樹零售商表示,全國今年的聖誕樹短缺,即是說想買聖誕樹的市民,今年要花更多錢。

美國聖誕樹協會表示,今年的聖誕樹短缺,可以追溯到2008年,由於當年的經濟衰退,令很多農夫離開這個行業,比起15年前,少了400個種植場,供不應求的情況下,價格自然會上升。

在全國,一棵聖誕樹平均約60元,但在舊金山,可能要150元至200元。

調查亦發現,越來越多美國人改用人造樹,約82%家裡有聖誕樹的人,同時亦擁有一棵人造的聖誕樹,如果想買一棵真的聖誕樹就要趕快買。

