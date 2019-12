農曆新年期間往返舊金山香港 機票僅500多元

【KTSF 梁秋玉報導】

計劃農曆新年回亞洲的人有很多特價機票,打算在明年初旅遊淡季出遊的人要把握機會。

例如1月下旬到2月初,農曆新年期間往返舊金山香港,新加坡航空的直飛廉價機票是522元,國泰航空是540元,美國聯合航空United是548元。

如果往返舊金山台北,最便宜的是國泰航空,在香港轉機的行程,票價低至594元,相比長榮和中華航空要800多元便宜很多。

如果舊金山往返北京,可以選擇海南航空,在西雅圖轉機,最便宜票價是394元。

東方航空則要在上海轉機,票價也低至396元,但就要透過旅行社購買,因為同樣日期,東航官網的經濟艙票價反而比旅行社賣得貴,另外中國國航直飛北京的話,票價是549元。

至於舊金山往返上海,最便宜的機票也是海南航空,但也要在西雅圖轉機,票價是442元,但如果直飛上海,最便宜的是東方航空554元,但必須透過旅行社購買才有這個價錢。

