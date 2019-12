人口普查局仍在招募臨時工 最遲年底前遞表申請

【KTSF】

有意在明年賺一點外快的市民要留意了,聯邦人口普查局仍在為明年舉行的人口普查招募臨時人口普查員,這些職位人工不錯,而且彈性上班時間,有興趣申請的公民,最遲要在年底前遞表。

有興趣的申請人,必須在網上填妥申請表格,申請的截止日期是12月31日,明年1月及2月會進行面試。

臨時人口普查員的職責是在明年春季開始,聯絡未有遞交人口普查表格的家庭,協助他們填妥表格。

人口普查得出的數據,將會成為未來十年聯邦政府及州政府對該城市投放資源的指標,交通、房屋及醫療等與民生息息相關的問題都會受到影響。

東灣Alameda縣表示,縣府六成的收入來自聯邦政府及州府的撥款,如果沒有一個準確反映縣內情況的普查,相應的撥款可能會減少。

Alameda縣預測,有一個人未被點算,每年大約會少了1,000元的撥款,如果縣內有6%的人口未被計算,未來十年可能會少了10億元的撥款。

縣府指,縣內約有413,000名居民,被列為難以記錄的人口,他們是大學生、無家可歸者及新移民等。

聯邦人口普查局因此正招募大量的臨時普查員去接觸他們,舊金山、San Mateo及Santa Clara縣的時薪是30元,Marin縣、Contra Costa縣及Alamade縣時薪是25元,Napa及Solano縣等時薪是20元。

人口普查是每十年一次,而明年的普查是首次在網上填寫問卷。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。