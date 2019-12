【KTSF】

加州鐵路(Caltrain)一列火車週一早上在南灣Sunnyvale站以北的路軌撞死一名路人,火車服務一度受阻。

加鐵發言人稱,事發於清晨6時左右,編號305的北行火車,當時正從聖荷西前往舊金山,期間撞死一名路人。

火車上當時載有170名乘客,全部沒有受傷。

事發後,所有火車一度停駛,至早上7時,南行火車恢復慢行,至早上8時半,雙方向的火車恢復正常速度行駛。

