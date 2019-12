調查指郵包盜竊案加州最多 舊金山最嚴重

【KTSF】

隨著網購的盛行,送貨上門的服務亦很蓬勃,但是對於小偷來說,亦有更多下手的機會,一個最新的統計顯示,加州是全國發生最多郵包盜竊案的州分,而舊金山就是最嚴重的城市。

一份由非牟利組織Safewise做的調查顯示,加州的郵包盜竊案佔了全國所有案件的三成,其中舊金山是郵包盜竊案最嚴重的城市,平均每1,000人就發生24宗郵包盜竊案。

Safewise亦列出全國十大發生得最多郵包盜竊案的城市,這些城市通常是高科技公司集中的地點,有舊金山、鹽湖城、西雅圖及丹佛等。

想要減少郵包盜竊案,有保安專家就建議在住宅門鈴的位置安裝一個攝錄機,或者可以考慮將郵包送到工作地點。

其他方法包括消費者親自到郵政局或者其他送貨公司的辦公室取郵包。

雖然郵包盜竊案在某些地區不斷增加,但全國來看,今年的案件總數目比去年下降23%。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。