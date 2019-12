影評：《皇后與瘦子》質問現代社會中的長期弊病

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

眾多電影片種當中,一類近年來較少看見的公路電影Road Movie,本周以非洲裔角色帶頭出現。

現代城市中的一對男女,透過手機app 約會吃飯。餐桌前,兩人沒有默契,看來應該是他們第一次,也是最後一次的約會。男子開車送女子回家途中被一名白人警察截停,這已經是美國社會一個常見的現象。事件升級導致警察被殺。身為律師的女子,知道無法取得公正審訊。兩人逃離現場,計畫投奔古巴。但是兩人丟棄的,也是他們所認識的一切。

於此同時,誤殺警察的警車監視器畫面,也在網上廣傳。兩人也莫名的成了英雄。逃亡的路上獲得陌生人的協助,而原本想在晚餐後分道揚鑣的他們,頓時也成為彼此唯一能相信並相互依靠的人。他們能否逃出生天?

在Road Movie 的片種當中,劇中主角在一段開車的路途上,經歷一系列改變和成長,最終和開始的自己不同。由非洲裔來當公路電影主角的電影極少。故事本身帶有評論現代社會的角度,兩個清楚自己沒有蓄意殺人的年輕人,願意放棄所有逃生,也算是對現代社會的批判。

觀眾跟隨人物的經歷變化,包括能否互相信任、能否相信身邊的人、能否相信他們身邊以外的人?都會是大家和他們分分秒秒必須決定的。

導演是著名的音樂短片導演Melina Matsouka,曾為許多如Beyonce 的歌手拍過短片。在這部兩個小時的長跑中,給機會兩位主角喘氣時間。給他們在失敗約會之後,還有給自己和彼此另一次機會感覺並欣賞彼此。

劇情刻意對這對男女的身世不加說明。男女分別統稱為非洲裔社區中的瘦子Slim 和女皇Queen,讓他們在過程中,和觀眾一樣原本帶有的一些刻版想法,在路途中受肯定或者被衝擊而改變。

《皇后與瘦子 Queen & Slim》叫人在憤怒心酸中質問現代社會,長期存有的弊病。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.queenandslim.com/

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.queenandslim.com/