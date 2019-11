東西岸續受風暴吹襲 惡劣天氣料持續至週末

【KTSF 江良慧報導】

美國東西岸繼續遭受兩股強勁的風暴吹襲,不少人的感恩節要在停電和大風雪中度過,國家氣象局表示,惡劣天氣可能會持續整個週末。

很多人今年過的是白色感恩節,因為風暴為他們帶來大風雪和大雨,西岸的風暴影響超過2,000萬人,風暴逐漸向東移,預計有更多人會受影響。

氣象學家Chad Myers說:”大雪會在週日你們開車,回家時到紐約和新英格蘭。”

冬季風暴警告和預警覆蓋阿利桑拿至蒙大拿等所有西部州分,這個星期已經有數以百計航班要取消,公路上無數交通意外,工作人員都疲於奔命。

在南加州,暴雨造成水浸,在Santa Barbara縣,官員就警告說,大雨可能導致一日前發生Cave山火地區發生泥石流。

南加城市Palmdale已經降雪5吋,是自從2011年最多,預計西南部地區會一直下雨至週五。

至於在紐約,一度擔心天氣會太惡劣而受影響的感恩節巡遊就如期舉行,氣球都比以往低飛,不過就無損一早到場的觀眾的熱情。

