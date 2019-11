特朗普感恩節突訪阿富汗慰勞美軍

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統在感恩節當天突然出訪阿富汗,慰勞當地的美軍人員,特朗普透露,希望將阿富汗的美軍人數降至8,600人。

特朗普偏離原定行程,突然出訪阿富汗,也是他首次到阿富汗,在當地逗留大約兩個半小時。

除了慰勞當地大約500個美軍人員,親自準備火雞餐之外,還祝他們感恩節快樂,以及感謝他們的服務精神,特朗普也與阿富汗總統甘尼會面。

特朗普向記者證實,與泰利班已經重開和談,他說泰利班也希望有一個協議,美國更加希望停火。

特朗普說:”泰利班希望達成協議,瞧著看吧,不論有沒有協議,都沒有所謂,但我們取得重大成功,我將會做的,或者是,如果你能說幾句話關於我們如何在阿富汗摧毀伊斯蘭國和阿蓋達。”

阿富汗戰爭打了接近18年以來,有超過2,400名美軍陣亡,單是在過多星期前,就有一架美軍直升機墜毀在阿富汗,令到今年以來美軍在阿富汗的死亡人數增至19人。

特朗普曾經表示,不希望美國參與阿富汗和中東這些”沒有終結的戰爭”,因此特朗普表示,希望將阿富汗的美軍人數降低近四成,由1.4萬人減到8,600人。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。