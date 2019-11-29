特朗普感恩節突訪阿富汗慰勞美軍

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統在感恩節當天突然出訪阿富汗，慰勞當地的美軍人員，特朗普透露，希望將阿富汗的美軍人數降至8,600人。

特朗普偏離原定行程，突然出訪阿富汗，也是他首次到阿富汗，在當地逗留大約兩個半小時。

除了慰勞當地大約500個美軍人員，親自準備火雞餐之外，還祝他們感恩節快樂，以及感謝他們的服務精神，特朗普也與阿富汗總統甘尼會面。

特朗普向記者證實，與泰利班已經重開和談，他說泰利班也希望有一個協議，美國更加希望停火。

特朗普說：”泰利班希望達成協議，瞧著看吧，不論有沒有協議，都沒有所謂，但我們取得重大成功，我將會做的，或者是，如果你能說幾句話關於我們如何在阿富汗摧毀伊斯蘭國和阿蓋達。”

阿富汗戰爭打了接近18年以來，有超過2,400名美軍陣亡，單是在過多星期前，就有一架美軍直升機墜毀在阿富汗，令到今年以來美軍在阿富汗的死亡人數增至19人。

特朗普曾經表示，不希望美國參與阿富汗和中東這些”沒有終結的戰爭”，因此特朗普表示，希望將阿富汗的美軍人數降低近四成，由1.4萬人減到8,600人。

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