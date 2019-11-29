舊金山市府鼓勵民眾在市內實體店購物（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

感恩節至聖誕節的一個月內是繁忙的購物季節，舊金山展開第6年的”Shop and Dine in the 49″購物活動，鼓勵市民在舊金山49平方英里的實體店內購物，市府也提醒市民保持警惕。

Castro區Market街的這間商店，佈滿裝飾品和家庭用品，也還有應節的裝飾，市府推動的”Shop and Dine in the 49″，要鼓勵的是市民在購物季節光顧社區內的實體店，今年是這活動舉行的第6年，市府選的焦點是Castro區。

舊金山市參事孟達文（Rafael Mandelman）說：”上網購物非常容易，但是我希望舊金山的市民，要是喜愛自己的鄰里和其中的小商家的話，暫時不要上網購物，而是去支持鄰里的實體店，支持這些勤奮要和大家分享他們的夢想的商家。”

舊金山市長布里德（London Breed）說：”有好多大家可以買東西的地方，而且可以為親友找到獨特的禮品，因為這些是在舊金山獨特的商店，店主也花了很多愛心和心思。”

市府數據顯示，舊金山有99,000戶小商家，佔舊金山所有商戶中的95%，僱用超過354,000人，要是市民在這些商店增加消費1%，就可以為舊金山經濟注入113萬。

警察部門也提醒市民，在購物季節提高警惕，提防成為歹徒下手的目標。

舊金山警察局長Bill Scott說：”不要讓自己成為容易下手的目標，汽車要上鎖，不要在車內放置別人可以看到的東西，要是買東西而不能帶在身上的話，就應該放在車廂內並鎖好。”

Scott也提醒大家，要是去吃飯的話，也還可以要商店暫時保管購買的商品，吃飯後再取回，而要是看到行蹤可疑的人，探查別人車內的東西的話，可以立即報警。

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