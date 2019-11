舊金山市府鼓勵民眾在市內實體店購物（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

感恩節至聖誕節的一個月內是繁忙的購物季節,舊金山展開第6年的”Shop and Dine in the 49″購物活動,鼓勵市民在舊金山49平方英里的實體店內購物,市府也提醒市民保持警惕。

Castro區Market街的這間商店,佈滿裝飾品和家庭用品,也還有應節的裝飾,市府推動的”Shop and Dine in the 49″,要鼓勵的是市民在購物季節光顧社區內的實體店,今年是這活動舉行的第6年,市府選的焦點是Castro區。

舊金山市參事孟達文(Rafael Mandelman)說:”上網購物非常容易,但是我希望舊金山的市民,要是喜愛自己的鄰里和其中的小商家的話,暫時不要上網購物,而是去支持鄰里的實體店,支持這些勤奮要和大家分享他們的夢想的商家。”

舊金山市長布里德(London Breed)說:”有好多大家可以買東西的地方,而且可以為親友找到獨特的禮品,因為這些是在舊金山獨特的商店,店主也花了很多愛心和心思。”

市府數據顯示,舊金山有99,000戶小商家,佔舊金山所有商戶中的95%,僱用超過354,000人,要是市民在這些商店增加消費1%,就可以為舊金山經濟注入113萬。

警察部門也提醒市民,在購物季節提高警惕,提防成為歹徒下手的目標。

舊金山警察局長Bill Scott說:”不要讓自己成為容易下手的目標,汽車要上鎖,不要在車內放置別人可以看到的東西,要是買東西而不能帶在身上的話,就應該放在車廂內並鎖好。”

Scott也提醒大家,要是去吃飯的話,也還可以要商店暫時保管購買的商品,吃飯後再取回,而要是看到行蹤可疑的人,探查別人車內的東西的話,可以立即報警。

