舊金山國際車展Moscone中心舉行 孩童免費入場（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山年度國際車展週四在市中心的Moscone中心開幕，吸引很多汽車愛好者及家庭前來。

舊金山國際車展週四開展首日，不到兩個小時就已吸引大批人潮，當中有不少都是一家大小來看車。

舊金山國際車展主辦者Kevin Diamond說：”這是第62屆年度舊金山國際車展，是舊金山的傳統，一直都在感恩節期間舉行。”

主辦者表示，到車展看新車，與到車行看車的最大不同，就是不會有購買壓力，而且一次可以看很多不同車廠出產的新車。

Diamond說：”基本上這些都是最新的產品，來自全球33個主要製造商，我們有所有的新車，所有新科技，所有連結和功能，都是目前市場上有的，大部分車款都是2020的新車。”

車展年年舉行，不少灣區車迷也年年來參觀，有的是想買新車，有的是想看最新車款及設計。

有來自Emeryville的入場人士說：”我每年都來，我喜歡豪華車也喜歡日本車。”

另一位入場人士說：”我們正考慮買新車，看來車廠有花錢製造好車，像是5年前，經濟差時，本田都沒出產新跑車，但我這次有看到Civic R款，還有豐田Camry的TRD，所以很興奮。”

這位是學習汽車設計的學生，也是跑車愛好者，對車輛設計和要求都有獨到見解，他說本田 Civic R四門跑車後面空間夠大，也適合上班族。

跑車愛好者說：”而且後面的腳步空間也很大，就比說一個成年人，然後坐進入正常姿勢的話，你膝蓋到前面的座椅，椅背還是有一個拳頭寬，頭頂的話，他會有很好的頭部空間，一駕駛起來的話，它的保護性會很高，就是它不讓你在轉彎的時候，會有一種身體會甩來甩去的感覺。”

他說他喜歡跑車，首先會考慮性能其次是外表，但其他人可能考慮的重點會不一樣。

他續道：”一般來說會先考慮外表，但是等你到車上的時候，就會比較考慮到舒適度，因為普通人，如果你不好坐的話，就不會想開很久，除非它只是玩樂性質高的車。 ＂

還有汽車愛好者說，現在的車輛外觀設計差別並不大，主要都是一些細節變化。

來自Fremont的入場人士說：”主要還是通過前後燈的設計，然後這個網罩（Grille）來區分，但是車體本身已經都差不多了，主要是看你更喜歡哪個牌子，但是車本身區別已經不大了，而且價格本身，像日系車這些，價格也差的都不大。”

車展展出的車款包括實用型、運動型、經典款、電車，以及豪華車等。

舊金山國際汽車展從週四起一直到12月2號，也就是下週一結束，12歲以下的孩童免費參觀。

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