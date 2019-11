舊金山國際車展Moscone中心舉行 孩童免費入場（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山年度國際車展週四在市中心的Moscone中心開幕,吸引很多汽車愛好者及家庭前來。

舊金山國際車展週四開展首日,不到兩個小時就已吸引大批人潮,當中有不少都是一家大小來看車。

舊金山國際車展主辦者Kevin Diamond說:”這是第62屆年度舊金山國際車展,是舊金山的傳統,一直都在感恩節期間舉行。”

主辦者表示,到車展看新車,與到車行看車的最大不同,就是不會有購買壓力,而且一次可以看很多不同車廠出產的新車。

Diamond說:”基本上這些都是最新的產品,來自全球33個主要製造商,我們有所有的新車,所有新科技,所有連結和功能,都是目前市場上有的,大部分車款都是2020的新車。”

車展年年舉行,不少灣區車迷也年年來參觀,有的是想買新車,有的是想看最新車款及設計。

有來自Emeryville的入場人士說:”我每年都來,我喜歡豪華車也喜歡日本車。”

另一位入場人士說:”我們正考慮買新車,看來車廠有花錢製造好車,像是5年前,經濟差時,本田都沒出產新跑車,但我這次有看到Civic R款,還有豐田Camry的TRD,所以很興奮。”

這位是學習汽車設計的學生,也是跑車愛好者,對車輛設計和要求都有獨到見解,他說本田 Civic R四門跑車後面空間夠大,也適合上班族。

跑車愛好者說:”而且後面的腳步空間也很大,就比說一個成年人,然後坐進入正常姿勢的話,你膝蓋到前面的座椅,椅背還是有一個拳頭寬,頭頂的話,他會有很好的頭部空間,一駕駛起來的話,它的保護性會很高,就是它不讓你在轉彎的時候,會有一種身體會甩來甩去的感覺。”

他說他喜歡跑車,首先會考慮性能其次是外表,但其他人可能考慮的重點會不一樣。

他續道:”一般來說會先考慮外表,但是等你到車上的時候,就會比較考慮到舒適度,因為普通人,如果你不好坐的話,就不會想開很久,除非它只是玩樂性質高的車。 "

還有汽車愛好者說,現在的車輛外觀設計差別並不大,主要都是一些細節變化。

來自Fremont的入場人士說:”主要還是通過前後燈的設計,然後這個網罩(Grille)來區分,但是車體本身已經都差不多了,主要是看你更喜歡哪個牌子,但是車本身區別已經不大了,而且價格本身,像日系車這些,價格也差的都不大。”

車展展出的車款包括實用型、運動型、經典款、電車,以及豪華車等。

舊金山國際汽車展從週四起一直到12月2號,也就是下週一結束,12歲以下的孩童免費參觀。

