英國倫敦橋上週五有人持刀傷人,據報警方擊斃一人,另外5人受傷。

網上片段見到有人拉開一名人士,另一人則在地上掙扎,暫時未確定他們的身分,英國廣播公司報道現場傳出兩下槍聲。

警方指當地週五下午近2時,接報有人在倫敦橋上刺傷多人,消息指行兇的人持刀,警員拔槍擊斃他。

警方呼籲民眾暫時遠離現場一帶,倫敦橋鐵路站須暫時封閉,緊急部門則列作重大事故處理。

