東灣Lafayette市入屋劫案 持槍匪打傷兩事主（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣Lafayette市週二晚發生入屋劫案，3名持槍匪徒經由沒關上的車房閘門進入屋內，打傷兩名事主，令事主受輕傷。

警方表示，週二晚7時半，3名持槍匪徒經由沒有關上的車房閘門，闖入Crestmont Drive 1100號路段一間民居，威嚇屋內兩名事主，並將他們綁起來。

匪徒之後搜掠屋內財物，搶走貴重財物，得手逃走後，事主用了幾個小時才鬆綁，然後報警，兩人受輕傷送院，附近鄰居都表示擔心治安。

警方正調查本案是否跟另一宗在Halloween發生的入屋劫案有關，該案事發地點在3英里外一間民居，該案事主的汽車被該案匪徒開走，該車最後由Orinda警局調派而來的警員搜獲，該兩名警員當晚因處理這宗案而延遲去到Halloween派對槍案現場。

兩宗入屋劫案的劫匪仍然在逃，警方表示，會增加在Orinda和Lafayette市的警員巡邏，又呼籲有兩案線索的人請致電(925)283-3680通知警方。

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