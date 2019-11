東灣Lafayette市入屋劫案 持槍匪打傷兩事主（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣Lafayette市週二晚發生入屋劫案,3名持槍匪徒經由沒關上的車房閘門進入屋內,打傷兩名事主,令事主受輕傷。

警方表示,週二晚7時半,3名持槍匪徒經由沒有關上的車房閘門,闖入Crestmont Drive 1100號路段一間民居,威嚇屋內兩名事主,並將他們綁起來。

匪徒之後搜掠屋內財物,搶走貴重財物,得手逃走後,事主用了幾個小時才鬆綁,然後報警,兩人受輕傷送院,附近鄰居都表示擔心治安。

警方正調查本案是否跟另一宗在Halloween發生的入屋劫案有關,該案事發地點在3英里外一間民居,該案事主的汽車被該案匪徒開走,該車最後由Orinda警局調派而來的警員搜獲,該兩名警員當晚因處理這宗案而延遲去到Halloween派對槍案現場。

兩宗入屋劫案的劫匪仍然在逃,警方表示,會增加在Orinda和Lafayette市的警員巡邏,又呼籲有兩案線索的人請致電(925)283-3680通知警方。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。