香港航空停辦更多航線 往返溫哥華航班明年停飛

香港航空繼星期四宣布延遲發放本月薪金後,星期五再宣布明年2月陸續停辦3條航線。

往返溫哥華的直航服務將於明年2月12日停辦,最後航班將為2月10日,分別是由香港和溫哥華出發的HX080及HX081。

往返胡志明市的航班,就會在2月20日停止營運,最後航班為2月19和20日,即分別是由香港和胡志明市出發的HX538和HX539。

天津的航班亦會在明年2月10日停運,最後航班會在2月9日和10日,分別由香港和天津出發。

香港航空解釋,香港社會情況持續不穩,營商環境充滿挑戰,經全面審視其網絡策略後,將繼續專注營運首要的航線。稱對為乘客帶來不便深表歉意,會繼續按不斷變化的市場需求,調整其他航點的班次。

香港航空本月初已宣布將在明年2月8日停辦來往洛杉磯的航線,同時亦宣布會調整來往大阪、東京、首爾等航班班次。

