理大解封後道路恢復通車 警方檢獲約4千支汽油彈（視頻）

理工大學被封鎖個多星期後,週五中午解封,警方早上完成蒐證,將校園交還理大。附近道路恢復通車,校長滕錦光下午到校園視察,警方早上繼續在理大蒐證。

再檢取280枚汽油彈、318支卡式石油氣及28桶化學品,消防員亦派19人入校園處理危險品。到大約十時、警方宣布行動結束。

警方11時許,解開漆咸道南通往理大行人過路線的膠帶,解封暢通道天橋。暢運道、柯士甸道十字路口,恢復通車。

中午12時多正式解封校園,一批保安進駐。隔了一會兒,一男一女戴上口罩,由校園行出大門。

理大校董會主席林大輝、校長滕錦光及多名副校長到校園視察,先巡圖書館,之後去飯堂,再去泳池,之前很多易燃物品、汽油彈放置這裡。又在平台巡視。咖啡店玻璃門被擊破,通往Z座的天橋,燒出一個洞。

校方指,雖然校園的危險品已移走,但校園需要繼續關閉,只容許授權人員進入,呼籲學生不要進入校園,校方會進行安全評估展開修復。

警方連續兩日在理大的行動,共檢獲約4,000支汽油彈、1,300多件爆炸品、600枝腐蝕性液體及573件武器。

