Fremont市Target發生開槍劫案 5疑犯落網

【KTSF】

東灣Fremont市位於Fremont Hub的Target店外,週四深夜發生搶劫及開槍案,5名疑犯被捕。

事發於晚上11時30分左右,保安員當時截停多名疑犯,他們被指偷走店內多件商品,包括電玩遊戲。

警方稱,接應疑犯的車輛這時駛至,一名疑犯突然向天開槍多次,所有疑犯趁機登上車輛逃走。

目擊者向到場的警員描述疑犯車輛及逃走的方向,警方接著在Mowry大街夾Glenview路發現該輛汽車。

不過駕駛疑犯車輛的司機沒有把車停下,警方尾隨追截約3分鐘,疑犯車輛最後在Newark市的Central大街夾Cedar大道停下。

其中一名疑犯下車企圖逃走,但很快被警員拘捕,在車內的另外4名疑犯也全部落網,警員在車內起出一支已上彈的手槍,以及失竊的貨品,案件無人受傷。

警員在案發的停車場拾回多枚彈殼,並已向目擊證人落口供,警方仍在調查案件,至少一名被捕疑犯未成年。

