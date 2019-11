舊金山童黨店鋪盜竊兼傷人 兩疑犯落網（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

本台週三報道過,舊金山華埠連續兩日被童黨滋擾,入店鋪盜竊,週三下午發生的一宗童黨不但偷竊,更襲擊女店主及她的媽媽,警方到場後,拘捕了其中兩名懷疑涉案的童黨。

最新一宗盜竊案發生在週三下午3時多,舊金山華埠Grant街1000號路段一間禮品店,被大約十名非洲裔青少年偷竊,偷走一些衣物、戒指及玉製品,損失不多。

當女店主想奪回貨品時,被童黨圍著來打,又扯她的頭髮。

有附近商戶目睹一名少女打傷女事主的媽媽,警方很快抵達現場調查。

女店主向本台表示,警方隨即查看店內的閉路電視,認出其中一人是慣犯,於是在華埠展開搜捕。

中央警局巡警表示,他們在花園角發現其中兩名疑似涉案的童黨,一男一女,立即請求支援包圍花園角,最終將二人拘捕,負責案件的巡警一直調查案件至週四清晨3時。

警方指,其中被捕的男童黨,涉嫌前日在Grant街夾華盛頓街另一間禮品店偷竊,就是被錄像攝下的這名少年,警方亦懷疑他與華埠其他搶劫及盜竊案有關,所有案件都會重新調查。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。