舊金山華埠免費派感恩節大餐 為3千長者送暖（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

安老自助處在感恩節週四為全舊金山的長者送暖，除了在華埠一個長者公寓免費派發節日大餐外，還有警員親自送餐送上門給行動不便的長者。

感恩節大餐當然不少得主角火雞，華埠僑團行安堂捐出5,000元購買了120隻火雞給安老自助處。

平日負責捉賊救人的警察及消防員冒著寒風，早上8時多就開始在Mason街一間長者公寓將火雞拆骨拆肉，幫市內約3,000名長者製作感恩節大餐。

舊金山警察局指揮官鄺友信（Daryl Fong）說：”真的很有滿足感，在這個社區長大，同時我在中央警局做過巡警，與安老建立合作關係，很榮幸能回來，盡所能作出貢獻，令長者在感恩節生活更好。:

舊金山中央警局分局長易文耀（Robert Yick）說：”作為警察，服務社區同樣代表要在假期服務，用上私人時間，我們都有時間與家人慶祝，但怎樣也比不上為社區服務。”

周先生（Jack Chau）及周小姐（Jenny Chau）自1993年開始在感恩節為安老做義工，因為他們由祖母養大，所以長大後，希望用回報祖母的心來服務其他長者。

周先生說：”做義工令我感覺很好，像我剛剛講的，有些老人家沒有家庭，或者有些家庭忘了他們，他們要獨自過感恩節，所以這此跟他們一起過。”

周小姐說：”其實我覺得幫到老人家是很好的，以後自己都會老，希望他日有人來幫助自己，這樣會很好。”

兩名在San Bruno街駐守的巡警亦來到華埠，將感恩節大餐送到長者的家裡。

長者公寓住客伍婆婆說：”很開心，多謝，希望你們長壽長壽，賺多一點錢。”

San Bruno街巡警吳國琨（Warren Ng）說：”這是一個機會讓我們在巡邏以外接觸更多人，這讓我們去到市內不同地區，不同住宅，在感恩節當日為他們送餐。”

安老表示，約2,200份餐是提供給到現場用餐的長者，另有800份是送餐，相信週四出席活動的義工，聽到長者的這一句，一切犧牲都值回票價。

張婆婆說：”高興，快樂，開心，我見到我的好朋友，局長Lazar。”

舊金山警察局副局長David Lazar說：”大家好，早晨，感恩節快樂。”

今年的聚餐，最特別的地方是多了抽獎環節，長者除了吃之外，還可能拿禮物，禮物包括有禮品卡，以及應節的火雞。

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