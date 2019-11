舊金山華埠免費派感恩節大餐 為3千長者送暖（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

安老自助處在感恩節週四為全舊金山的長者送暖,除了在華埠一個長者公寓免費派發節日大餐外,還有警員親自送餐送上門給行動不便的長者。

感恩節大餐當然不少得主角火雞,華埠僑團行安堂捐出5,000元購買了120隻火雞給安老自助處。

平日負責捉賊救人的警察及消防員冒著寒風,早上8時多就開始在Mason街一間長者公寓將火雞拆骨拆肉,幫市內約3,000名長者製作感恩節大餐。

舊金山警察局指揮官鄺友信(Daryl Fong)說:”真的很有滿足感,在這個社區長大,同時我在中央警局做過巡警,與安老建立合作關係,很榮幸能回來,盡所能作出貢獻,令長者在感恩節生活更好。:

舊金山中央警局分局長易文耀(Robert Yick)說:”作為警察,服務社區同樣代表要在假期服務,用上私人時間,我們都有時間與家人慶祝,但怎樣也比不上為社區服務。”

周先生(Jack Chau)及周小姐(Jenny Chau)自1993年開始在感恩節為安老做義工,因為他們由祖母養大,所以長大後,希望用回報祖母的心來服務其他長者。

周先生說:”做義工令我感覺很好,像我剛剛講的,有些老人家沒有家庭,或者有些家庭忘了他們,他們要獨自過感恩節,所以這此跟他們一起過。”

周小姐說:”其實我覺得幫到老人家是很好的,以後自己都會老,希望他日有人來幫助自己,這樣會很好。”

兩名在San Bruno街駐守的巡警亦來到華埠,將感恩節大餐送到長者的家裡。

長者公寓住客伍婆婆說:”很開心,多謝,希望你們長壽長壽,賺多一點錢。”

San Bruno街巡警吳國琨(Warren Ng)說:”這是一個機會讓我們在巡邏以外接觸更多人,這讓我們去到市內不同地區,不同住宅,在感恩節當日為他們送餐。”

安老表示,約2,200份餐是提供給到現場用餐的長者,另有800份是送餐,相信週四出席活動的義工,聽到長者的這一句,一切犧牲都值回票價。

張婆婆說:”高興,快樂,開心,我見到我的好朋友,局長Lazar。”

舊金山警察局副局長David Lazar說:”大家好,早晨,感恩節快樂。”

今年的聚餐,最特別的地方是多了抽獎環節,長者除了吃之外,還可能拿禮物,禮物包括有禮品卡,以及應節的火雞。

