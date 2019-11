【KTSF】

灣區的購物大戰從週四晚就已經打響,除了實體店人滿為患,今年也有不少人轉戰網絡,那究竟多少人會在網上完成自己的購物清單呢?

有消費者說70%是在網上購買,也有人說一半是網購,一半是到商店血拼。

有分析預計,今年美國人在節日季的網上銷售將會達到1,437億,比去年同期上升14.1%。

當然還有不少人會親身去到賣場搶購,位於的東灣Livemore的Outlet大賣場,週四下午到晚上都人滿為患。

這邊有不少人排起長龍,等待Gap的四折優惠,另一邊的Kate Spade,也都有不少人排隊進入,打算搶購心儀的包包。

