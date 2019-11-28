灣區週末迎大氣河風暴料下大雨 週四晚天氣寒冷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

這個感恩節週末大家有什麼計劃呢？如果打算出外去玩或購物就要注意天氣，因為一股大氣河風暴週六將會抵達，帶來大雨，另外週四晚到週五清晨天氣非常寒冷，國家氣象局對部分地區發出霜凍警示，甚至嚴寒警告。

氣象局對北灣發出嚴寒警告，週四晚10點至週五早上9點生效，當地最低氣溫低於冰點。

另外，東灣內陸地區以及南灣部分地區，霜凍警示在同樣時間生效，如果大家打算週四晚出發去Livermore或Gilroy的特賣場，要注意保暖，因為兩個地方都很冷。

Livermore週四晚最低氣溫華氏31度，低於冰點，南灣Gilroy最低氣溫33度，稍微高於冰點。

另外，一股大氣河風暴週六抵達，氣象局表示，風暴會為灣區以南Big Sur和Santa Cruz山區帶來大雨，預測Big Sur由週六至下週二將錄得總共9吋降雨，而舊金山也將出現兩吋多降雨，大家週六、週日和週一外出時記著帶雨傘。

氣象學家表示，大氣河是從海洋而來，積聚大量水分的雨帶，所到之處會下傾盤大雨，至於今次灣區會不會下大雨，就視乎大氣河移動的方向。

灣區以南會首先下雨，然後再北上至灣區，國家氣象局預測今次的大氣河屬於中等強度。

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