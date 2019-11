灣區週末迎大氣河風暴料下大雨 週四晚天氣寒冷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

這個感恩節週末大家有什麼計劃呢?如果打算出外去玩或購物就要注意天氣,因為一股大氣河風暴週六將會抵達,帶來大雨,另外週四晚到週五清晨天氣非常寒冷,國家氣象局對部分地區發出霜凍警示,甚至嚴寒警告。

氣象局對北灣發出嚴寒警告,週四晚10點至週五早上9點生效,當地最低氣溫低於冰點。

另外,東灣內陸地區以及南灣部分地區,霜凍警示在同樣時間生效,如果大家打算週四晚出發去Livermore或Gilroy的特賣場,要注意保暖,因為兩個地方都很冷。

Livermore週四晚最低氣溫華氏31度,低於冰點,南灣Gilroy最低氣溫33度,稍微高於冰點。

另外,一股大氣河風暴週六抵達,氣象局表示,風暴會為灣區以南Big Sur和Santa Cruz山區帶來大雨,預測Big Sur由週六至下週二將錄得總共9吋降雨,而舊金山也將出現兩吋多降雨,大家週六、週日和週一外出時記著帶雨傘。

氣象學家表示,大氣河是從海洋而來,積聚大量水分的雨帶,所到之處會下傾盤大雨,至於今次灣區會不會下大雨,就視乎大氣河移動的方向。

灣區以南會首先下雨,然後再北上至灣區,國家氣象局預測今次的大氣河屬於中等強度。

