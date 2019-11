【KTSF】

雖然週四是感恩節,可是灣區3個特賣場都已經開放。

東灣Livermore的San Francisco Premium Outlets下午3點開門,並會通宵營業直至黑色星期五晚上10點,許多名牌店都大減價。

北灣Vacaville Premium Outlets傍晚6點開門,也是通宵開放直至週五晚10點。

南灣Gilroy Premium Outlets週四晚6點開門,直到週五凌晨兩點,然後週五早上6點重開,一直營業到晚上10點。

