舊金山華埠44年歷史飯店易手 悅利海鮮老闆全職變半職（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在舊金山華埠經營了44年的悅利海鮮飯店即將在本月底易手，為飯店打拼近半個世紀的老闆，會由全職變成半職顧問。

還有5天，余泳深（Sam Yu）超過40年的老闆生涯就告一段落。

余泳深說：”最不捨得是這間店鋪，所有的東西都是我親手建設，每一件物品都是經我手造出來，很多佈置，很多裝修，都是我自己弄出來。”

對於余泳深來講，這間店鋪就是他一生中最重要的財產，雖然不捨，但余泳深都要面對現實，年紀大，身體狀況大不如前。

加上過去幾年華埠發生很多事，中央地鐵通車遙遙無期，工務局在Broadway街進行工程，余泳深透露，店鋪曾一度蝕了很多錢，令他身心很疲憊，在市府及社區組織的幫助下，現在生意總算可以支持下去。

余泳深說：”這個時間我們交給年青人做，讓年青人繼續經營下去，他們做得將會比我更好，我有經驗，他們有體力，他們有新的思想，他們做得應該好過我們的。

余泳深是來自香港的移民，他表示，悅利是當年全舊金山首間正宗港式餐廳，開業初期，不少老華僑對港式小炒都有不滿，嫌棄乾炒牛河是黑色，份量又大夠多，煎麵的麵及材料又沒有混合一起，但余泳深始終不肯妥協，堅持港式口味，最終獲得食客的支持，加上媒體廣泛報道，店鋪一直支撐到現在。

余泳深指，在美國開餐館，關鍵是要勇於將中餐美食分享出來。

余泳深說：”好像以前西人不懂食通菜，誰懂食通菜，苦瓜以為他們又不吃，但原來很多西人喜歡吃苦瓜，有些人說不吃鴨腳，他們又會吃鴨腳，豬腸呢，他們又喜歡吃豬腸。”

悅利月底轉手後，不代表余泳深會離開餐廳，他表示，還會經常在餐廳坐鎮，幫助年輕人經營餐館。

余泳深說：”我會回來，繼續繼續支持他們下去，如果有人想要我親手煮，喜歡的，就找我，我會回來煮給你們吃。”

過去40多年，悅利見證華埠的興衰，余泳深表示，希望悅利能一直做下去，而華埠亦能恢復昔日的繁榮。

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