舊金山華埠44年歷史飯店易手 悅利海鮮老闆全職變半職（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在舊金山華埠經營了44年的悅利海鮮飯店即將在本月底易手,為飯店打拼近半個世紀的老闆,會由全職變成半職顧問。

還有5天,余泳深(Sam Yu)超過40年的老闆生涯就告一段落。

余泳深說:”最不捨得是這間店鋪,所有的東西都是我親手建設,每一件物品都是經我手造出來,很多佈置,很多裝修,都是我自己弄出來。”

對於余泳深來講,這間店鋪就是他一生中最重要的財產,雖然不捨,但余泳深都要面對現實,年紀大,身體狀況大不如前。

加上過去幾年華埠發生很多事,中央地鐵通車遙遙無期,工務局在Broadway街進行工程,余泳深透露,店鋪曾一度蝕了很多錢,令他身心很疲憊,在市府及社區組織的幫助下,現在生意總算可以支持下去。

余泳深說:”這個時間我們交給年青人做,讓年青人繼續經營下去,他們做得將會比我更好,我有經驗,他們有體力,他們有新的思想,他們做得應該好過我們的。

余泳深是來自香港的移民,他表示,悅利是當年全舊金山首間正宗港式餐廳,開業初期,不少老華僑對港式小炒都有不滿,嫌棄乾炒牛河是黑色,份量又大夠多,煎麵的麵及材料又沒有混合一起,但余泳深始終不肯妥協,堅持港式口味,最終獲得食客的支持,加上媒體廣泛報道,店鋪一直支撐到現在。

余泳深指,在美國開餐館,關鍵是要勇於將中餐美食分享出來。

余泳深說:”好像以前西人不懂食通菜,誰懂食通菜,苦瓜以為他們又不吃,但原來很多西人喜歡吃苦瓜,有些人說不吃鴨腳,他們又會吃鴨腳,豬腸呢,他們又喜歡吃豬腸。”

悅利月底轉手後,不代表余泳深會離開餐廳,他表示,還會經常在餐廳坐鎮,幫助年輕人經營餐館。

余泳深說:”我會回來,繼續繼續支持他們下去,如果有人想要我親手煮,喜歡的,就找我,我會回來煮給你們吃。”

過去40多年,悅利見證華埠的興衰,余泳深表示,希望悅利能一直做下去,而華埠亦能恢復昔日的繁榮。

