法官裁定前白宮法律顧問Don McGahn須就彈劾調查作證

【KTSF 張麗月報導】

針對特朗普總統的彈劾案調查,聯邦一個地區法庭法官裁定,前白宮法律顧問Don McGahn必須在國會作證。

一名聯邦法官裁定,McGahn必須在國會作證,對特朗普企圖阻延彈劾調查無疑是個打擊,也推翻特朗普所謂政府官員不必遵守眾議院傳召作證的講法。

聯邦地區法官Ketanji Brown Jackson在裁決書上表示,”總統不是皇帝”,又說”必須遵守國會程序,絕對豁免權並不存在”。

白宮表示,司法部將會提出上訴,又說白宮有信心,特朗普政府提倡的重要憲法原則將會受到維護。

在5月時,白宮曾經指示McGahn不要遵守眾議院司法委員會的傳召作證,當時獨立檢察官穆勒的通俄案調查報告揭露,McGahn目擊特朗普曾經多次企圖干預通俄案調查。

McGahn的律師表示,他將會遵守法庭裁決,有消息指,McGahn雖然必須作證,但仍然可以引用行政特權,拒絕回答問題。

今次裁決被視為是民主黨在彈劾案中的勝利,也意味著日後將會有更多現任、前任政府官員,包括白宮代理幕僚長Mick Mulvaney,以及前國家安全顧問博爾頓等人,必須按國會的傳召去作證,民主黨人對今次裁決表示歡迎。

眾議院情報委員會民主黨成員Mike Quigley說:”這個信息是叫白宮所有妨礙國會程序的證人,是時候出席作證。”

