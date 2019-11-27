法官裁定前白宮法律顧問Don McGahn須就彈劾調查作證

【KTSF 張麗月報導】

針對特朗普總統的彈劾案調查，聯邦一個地區法庭法官裁定，前白宮法律顧問Don McGahn必須在國會作證。

一名聯邦法官裁定，McGahn必須在國會作證，對特朗普企圖阻延彈劾調查無疑是個打擊，也推翻特朗普所謂政府官員不必遵守眾議院傳召作證的講法。

聯邦地區法官Ketanji Brown Jackson在裁決書上表示，”總統不是皇帝”，又說”必須遵守國會程序，絕對豁免權並不存在”。

白宮表示，司法部將會提出上訴，又說白宮有信心，特朗普政府提倡的重要憲法原則將會受到維護。

在5月時，白宮曾經指示McGahn不要遵守眾議院司法委員會的傳召作證，當時獨立檢察官穆勒的通俄案調查報告揭露，McGahn目擊特朗普曾經多次企圖干預通俄案調查。

McGahn的律師表示，他將會遵守法庭裁決，有消息指，McGahn雖然必須作證，但仍然可以引用行政特權，拒絕回答問題。

今次裁決被視為是民主黨在彈劾案中的勝利，也意味著日後將會有更多現任、前任政府官員，包括白宮代理幕僚長Mick Mulvaney，以及前國家安全顧問博爾頓等人，必須按國會的傳召去作證，民主黨人對今次裁決表示歡迎。

眾議院情報委員會民主黨成員Mike Quigley說：”這個信息是叫白宮所有妨礙國會程序的證人，是時候出席作證。”

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