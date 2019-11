【KTSF 江良慧報導】

週四就是感恩節,親友團聚晚餐當然不能缺少主角火雞,教大家怎樣安全烹調火雞。

要安全烹調火雞,首先一定要適當地解凍,華氏40至140度是火雞的危險溫度區,細菌可以急速滋長,所以絕不能把火雞放在料理台上過夜解凍,應該使用微波爐,冰箱,或者在洗手盤用冷水解凍,每30分鐘換水一次。

烹調火雞的時候,確保要經常洗手和清潔料理台面,生火雞要和其他食物分開,以免傳播可引致發病的細菌。

如果火雞釀有餡料,要在烤火雞前才釀,以及烤箱溫度要至少華氏325度。

最後就是火雞內的溫度,要達到可以殺菌的165度,檢查溫度也要確保位置正確,*最好就是要檢查火雞腿和雞腔之間,以及胸肉最厚的部分。

