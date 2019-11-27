特朗普簽署《香港人權與民主法案》 中方強烈反對

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特朗普總統週三下午簽署了香港人權與民主法案，及香港保護法案。

特朗普發聲明說，簽署法案是出於對習近平及對香港人的尊重，希望啟動那些法案，能令中國與香港的領導人與代表友好解決分歧，從而帶來長期的繁榮和平。

由於法案在參眾兩院以幾乎全票通過，加上明年大選的選民因素考量，因此一般認為特朗普會簽署。

不過特朗普在日前暗示，他可能會否決法案，因為他要考慮到美中關係的優先事項，比如貿易協議。

當時特朗普說，他既與習近平並肩，也與香港並肩，他聲援香港自由。

週三他簽署法案後，對中國及香港的相關措施也隨即啟動。

編號S1838的參議院版本香港人權民主法案，開宗明義是為修訂1992年的《香港政策法》而設，香港政策法的宗旨是，重申美國在香港的利益，當中包括香港人繼續享有人權，保持經濟繁榮符合美國重大利益，因此在中國履行《中英聯合聲明》下，實施香港《基本法》，讓香港高度自治，美國便給予香港有別於中國的特殊待遇地位，美港的貿易免徵關稅。

在《香港人權民主法案》下，美國支持香港最終實現真正自由民主的特首與立法會雙普選，美國也維護香港人的各種基本自由權，不受警方武斷及違法的濫捕。

美國不拒絕2014年以來受政治拘禁及政府迫逼的香港人士申請來美，美國也保護居港美僑及所有過境人士，免被送往中國或綁架到中國受審受囚禁，國務院要在法案生效後30日內，制定出相關的保障計劃。

美國也與盟國協調，以促進香港的人權與民主，並要求中國不要無理干預香港自治。

根據《香港人權與民主法》，國務院必須每年審視與認證香港自治是否充份自治，以決定是否按《香港政策法》繼續給予香港特殊優惠待遇，國務院也要向政府提交那些涉及侵害香港自治自由人權者的名單，以便美國對有關人士實施資產封鎖、交易禁制、入境禁制及簽證撤銷，在某些條件下，總統有酌情權准予對有關人士解除制裁。

《香港人權與民主法》也要求政府在法案生效180日內，以及隨後為期7年，每年提交監察報告，交代香港是否有違反美國的出口管制法，特別涉及軍民兩用敏感項目，經香港中轉及用於集體監視、公安警方行動，或用於中國的社會信用監控系統，有關報告也要政府監察香港是否有執行美國對伊朗、北韓及有關國家的制裁。

此外，《香港人權及民主法》也譴責中國控制下的媒體騷擾民運人士、恐嚇美國及各國外交人員及其家人、散播假新聞，或恐嚇設想的敵人，美國政府以此考量是否准許中國記者入境。

《香港人權主法》與《香港保護法》都禁止美國向香港提供警用公安項目，包括監視及控制人群的設備。

中國外交部發表聲明，認為美國此舉違反國際法，嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，乃是赤裸裸的霸權行徑，如果美方一意孤行，中方便會堅決予以反制。

香港特區政府也表示強烈反對，並希望美國以美港互惠關係和美國在香港的利益為依歸，維持對香港的經貿政策，繼續尊重香港的單獨關稅區的地位。

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