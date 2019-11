特朗普簽署《香港人權與民主法案》 中方強烈反對

【KTSF】

特朗普總統週三下午簽署了香港人權與民主法案,及香港保護法案。

特朗普發聲明說,簽署法案是出於對習近平及對香港人的尊重,希望啟動那些法案,能令中國與香港的領導人與代表友好解決分歧,從而帶來長期的繁榮和平。

由於法案在參眾兩院以幾乎全票通過,加上明年大選的選民因素考量,因此一般認為特朗普會簽署。

不過特朗普在日前暗示,他可能會否決法案,因為他要考慮到美中關係的優先事項,比如貿易協議。

當時特朗普說,他既與習近平並肩,也與香港並肩,他聲援香港自由。

週三他簽署法案後,對中國及香港的相關措施也隨即啟動。

編號S1838的參議院版本香港人權民主法案,開宗明義是為修訂1992年的《香港政策法》而設,香港政策法的宗旨是,重申美國在香港的利益,當中包括香港人繼續享有人權,保持經濟繁榮符合美國重大利益,因此在中國履行《中英聯合聲明》下,實施香港《基本法》,讓香港高度自治,美國便給予香港有別於中國的特殊待遇地位,美港的貿易免徵關稅。

在《香港人權民主法案》下,美國支持香港最終實現真正自由民主的特首與立法會雙普選,美國也維護香港人的各種基本自由權,不受警方武斷及違法的濫捕。

美國不拒絕2014年以來受政治拘禁及政府迫逼的香港人士申請來美,美國也保護居港美僑及所有過境人士,免被送往中國或綁架到中國受審受囚禁,國務院要在法案生效後30日內,制定出相關的保障計劃。

美國也與盟國協調,以促進香港的人權與民主,並要求中國不要無理干預香港自治。

根據《香港人權與民主法》,國務院必須每年審視與認證香港自治是否充份自治,以決定是否按《香港政策法》繼續給予香港特殊優惠待遇,國務院也要向政府提交那些涉及侵害香港自治自由人權者的名單,以便美國對有關人士實施資產封鎖、交易禁制、入境禁制及簽證撤銷,在某些條件下,總統有酌情權准予對有關人士解除制裁。

《香港人權與民主法》也要求政府在法案生效180日內,以及隨後為期7年,每年提交監察報告,交代香港是否有違反美國的出口管制法,特別涉及軍民兩用敏感項目,經香港中轉及用於集體監視、公安警方行動,或用於中國的社會信用監控系統,有關報告也要政府監察香港是否有執行美國對伊朗、北韓及有關國家的制裁。

此外,《香港人權及民主法》也譴責中國控制下的媒體騷擾民運人士、恐嚇美國及各國外交人員及其家人、散播假新聞,或恐嚇設想的敵人,美國政府以此考量是否准許中國記者入境。

《香港人權主法》與《香港保護法》都禁止美國向香港提供警用公安項目,包括監視及控制人群的設備。

中國外交部發表聲明,認為美國此舉違反國際法,嚴重干預香港事務,嚴重干涉中國內政,乃是赤裸裸的霸權行徑,如果美方一意孤行,中方便會堅決予以反制。

香港特區政府也表示強烈反對,並希望美國以美港互惠關係和美國在香港的利益為依歸,維持對香港的經貿政策,繼續尊重香港的單獨關稅區的地位。

