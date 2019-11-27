感恩節期間灣區有零星陣雨 部分地區晚上跌至冰點

【KTSF 江良慧報導】

週四就是感恩節，國家氣象局預測，節日期間灣區部分地區仍有零星陣雨，而且從週三晚一直到週五晚上，夜間氣溫可能會低至冰點，提醒民眾注意防寒。

灣區從週二中午開始，一直到週三早上普遍降雨，大部分地區的雨量界於0.5到1.8英寸之間，而且週三早上部分地區還有下冰雹。

降雨伴隨陣風時速60到72英里的大風，也導致太平洋煤電公司（PG&E）在北加州及中谷地區大約267,000用戶停電，截至週三中午，仍有4,500用戶仍未恢復電力。

國家氣象局預測，灣區週三至週五可能仍有很短時間的零星陣雨，大部分時間維持乾冷天氣，尤其週四夜晚至週五清晨時段，內陸地區包括北灣、東灣以及南灣，氣溫會下降至冰點或更低，預計最低溫界於華氏25度到35度之間，提醒大家注意防寒保暖。

而週六預計氣溫稍有回升，不過將迎來另一波降雨，週六晚至週日早上雨勢最大，之後會轉弱，估計陰雨天氣會持續至下週二，但風力則沒有這次大，陣風最高時速是40到60英里，預計沿岸降雨量是3到6英寸，Big Sur地區可能更高達8英寸，內陸地區降雨量則是1.25到3英寸。

另外，這股冷風也給山區帶來降雪，Sierra山區已被白雪覆蓋，通往該地區的80號公路已發生多起交通意外，提醒前往山區的駕駛人士注意交通安全。

而灣區以南2,500呎以上的山區，例如Santa Lucia也預計會出現降雪，提醒計劃在感恩節期間登山或露營的人，出行前先查看天氣狀況。

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