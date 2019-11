感恩節期間灣區有零星陣雨 部分地區晚上跌至冰點

【KTSF 江良慧報導】

週四就是感恩節,國家氣象局預測,節日期間灣區部分地區仍有零星陣雨,而且從週三晚一直到週五晚上,夜間氣溫可能會低至冰點,提醒民眾注意防寒。

灣區從週二中午開始,一直到週三早上普遍降雨,大部分地區的雨量界於0.5到1.8英寸之間,而且週三早上部分地區還有下冰雹。

降雨伴隨陣風時速60到72英里的大風,也導致太平洋煤電公司(PG&E)在北加州及中谷地區大約267,000用戶停電,截至週三中午,仍有4,500用戶仍未恢復電力。

國家氣象局預測,灣區週三至週五可能仍有很短時間的零星陣雨,大部分時間維持乾冷天氣,尤其週四夜晚至週五清晨時段,內陸地區包括北灣、東灣以及南灣,氣溫會下降至冰點或更低,預計最低溫界於華氏25度到35度之間,提醒大家注意防寒保暖。

而週六預計氣溫稍有回升,不過將迎來另一波降雨,週六晚至週日早上雨勢最大,之後會轉弱,估計陰雨天氣會持續至下週二,但風力則沒有這次大,陣風最高時速是40到60英里,預計沿岸降雨量是3到6英寸,Big Sur地區可能更高達8英寸,內陸地區降雨量則是1.25到3英寸。

另外,這股冷風也給山區帶來降雪,Sierra山區已被白雪覆蓋,通往該地區的80號公路已發生多起交通意外,提醒前往山區的駕駛人士注意交通安全。

而灣區以南2,500呎以上的山區,例如Santa Lucia也預計會出現降雪,提醒計劃在感恩節期間登山或露營的人,出行前先查看天氣狀況。

