感恩節灣區公共交通服務有調整 街位免收停車費

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區公交系統在感恩節當日，以及黑色星期五會做出一些調整，不過好消息是，一些收費停車，週四將可以免費停車。

灣區捷運停車場週四感恩節將提供免費停車，不過捷運班次則會按照週日時間表，由於感恩節至週末通勤的人數將大幅減少，去機場的人數將增多，捷運會取消某些班次，但就會加長前往舊金山以及奧克蘭（屋崙）機場的列車車廂。

舊金山Muni公車在感恩節會採用週日的時間表，而黑色星期五也會取消一些公車快線，或減少部分非繁忙路線的公車服務。

灣區其他公交系統在感恩節當日也都採用週日時間表，而渡輪服務感恩節也都停運一天。

至於停車方面，舊金山、奧克蘭於感恩節當天，所有街邊計時收費停車位全部免費，而且不會限時，即使是掃街日也可以停車，不會收到罰單，但週五會一切恢復正常。

至於南灣聖荷西的街邊計時停車收費，感恩節和黑色星期五兩天都會免費。

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