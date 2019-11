感恩節灣區公共交通服務有調整 街位免收停車費

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區公交系統在感恩節當日,以及黑色星期五會做出一些調整,不過好消息是,一些收費停車,週四將可以免費停車。

灣區捷運停車場週四感恩節將提供免費停車,不過捷運班次則會按照週日時間表,由於感恩節至週末通勤的人數將大幅減少,去機場的人數將增多,捷運會取消某些班次,但就會加長前往舊金山以及奧克蘭(屋崙)機場的列車車廂。

舊金山Muni公車在感恩節會採用週日的時間表,而黑色星期五也會取消一些公車快線,或減少部分非繁忙路線的公車服務。

灣區其他公交系統在感恩節當日也都採用週日時間表,而渡輪服務感恩節也都停運一天。

至於停車方面,舊金山、奧克蘭於感恩節當天,所有街邊計時收費停車位全部免費,而且不會限時,即使是掃街日也可以停車,不會收到罰單,但週五會一切恢復正常。

至於南灣聖荷西的街邊計時停車收費,感恩節和黑色星期五兩天都會免費。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。