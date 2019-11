【KTSF 黃恩光報導】

舊金山又發生亞裔長者無端遇襲案件,一名亞裔長者週一下午在田德隆區走路時,突然被人擊打頭部,需要送院治療。

警方表示,週一下午4點幾,69歲亞裔男事主在Golden Gate Avenue走路到Jones街時,突然有人從後面擊打他的頭頂,使他跌倒在地上。

警方表示,事主看不見匪徒,不知道有多少人,也不知道匪徒有沒有使用武器。

上星期四晚上,一名82歲華裔長者在Mason街夾Vallejo街過馬路時,也無緣無故被一名匪徒用錘子擊打頭部,這兩宗傷人案件的匪徒仍然在逃。

