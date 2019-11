舊金山華埠有童黨常搞事 公然在店主面前偷東西（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山華埠經常有童黨搞事,進入店鋪偷竊,令商戶苦不堪言,最近有店鋪的閉路電視拍攝到,賊人在店裡公然偷東西,商戶表示賊人越來越猖狂。

在Grant夾Washington街經營禮品店的魯廷樑說:”其中兩人進到店裡,牛高馬大穿黑色衫的那個,公然走進來到櫃檯前面,見到什麼就拿什麼,放進他的口袋裡,好像公司是他的一樣。”

魯廷樑表示,週一下午1點幾,6個14到16歲的少年男女到他的店,其中一個非洲裔少年,走到櫃檯當著魯廷樑和店員的臉,拿走5包有輕微電擊作用的玩具,以及4、5個打火機。

魯廷樑說:”還拿一個打火機出來,在我面前示範能否打得著,覺得現在很猖狂,從前奪回被偷貨品,他會施施然離開,現在猖狂,跟你死過。”

魯廷樑擋著賊人的去路,和對方打起上來,結果奪回所有貨品,舖頭外面的閉路電視拍攝到非洲裔少年的同黨,在店外偷走一個”不求人”,魯廷樑說他們還偷了一枝國旗。

魯廷樑說:”據我所知現在華埠有三群人,每次來的時候有6、7人,尤其是假日前後,一定有這樣的事發生。”

魯廷樑表示,週一事發後立刻報警,警員幾分鐘內趕到,魯廷樑告訴警員賊人逃走的方向,還與警員一起追,不過賊人已經逃走了。

魯廷樑說:”我和兩位警員講,希望節日前後這段時間,多派一兩個警員在華埠,再加上希望報警程序可以簡化。”

本台就華埠商戶遇到偷竊的事,嘗試聯繫中央警局局長易文耀,暫時未有回覆。

另外,舊金山華埠Grant街週三下午又發生盜竊案,警方表示,下午3點幾,Grant街1000號路段一家禮品店發生盜竊案。

禮品店的女事主對本台表示,大約十個十多歲的非洲裔少年男女進入店裡,偷走一些衣物和戒指,損失不多,可是當女事主想奪回貨品時,被童黨圍著來打,又扯她的頭髮,並打傷女事主的媽媽。

警方很快抵達現場調查,但童黨已經散去。

