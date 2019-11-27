舊金山華埠有童黨常搞事 公然在店主面前偷東西（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山華埠經常有童黨搞事，進入店鋪偷竊，令商戶苦不堪言，最近有店鋪的閉路電視拍攝到，賊人在店裡公然偷東西，商戶表示賊人越來越猖狂。

在Grant夾Washington街經營禮品店的魯廷樑說：”其中兩人進到店裡，牛高馬大穿黑色衫的那個，公然走進來到櫃檯前面，見到什麼就拿什麼，放進他的口袋裡，好像公司是他的一樣。”

魯廷樑表示，週一下午1點幾，6個14到16歲的少年男女到他的店，其中一個非洲裔少年，走到櫃檯當著魯廷樑和店員的臉，拿走5包有輕微電擊作用的玩具，以及4、5個打火機。

魯廷樑說：”還拿一個打火機出來，在我面前示範能否打得著，覺得現在很猖狂，從前奪回被偷貨品，他會施施然離開，現在猖狂，跟你死過。”

魯廷樑擋著賊人的去路，和對方打起上來，結果奪回所有貨品，舖頭外面的閉路電視拍攝到非洲裔少年的同黨，在店外偷走一個”不求人”，魯廷樑說他們還偷了一枝國旗。

魯廷樑說：”據我所知現在華埠有三群人，每次來的時候有6、7人，尤其是假日前後，一定有這樣的事發生。”

魯廷樑表示，週一事發後立刻報警，警員幾分鐘內趕到，魯廷樑告訴警員賊人逃走的方向，還與警員一起追，不過賊人已經逃走了。

魯廷樑說：”我和兩位警員講，希望節日前後這段時間，多派一兩個警員在華埠，再加上希望報警程序可以簡化。”

本台就華埠商戶遇到偷竊的事，嘗試聯繫中央警局局長易文耀，暫時未有回覆。

另外，舊金山華埠Grant街週三下午又發生盜竊案，警方表示，下午3點幾，Grant街1000號路段一家禮品店發生盜竊案。

禮品店的女事主對本台表示，大約十個十多歲的非洲裔少年男女進入店裡，偷走一些衣物和戒指，損失不多，可是當女事主想奪回貨品時，被童黨圍著來打，又扯她的頭髮，並打傷女事主的媽媽。

警方很快抵達現場調查，但童黨已經散去。

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