調查指今年感恩節火雞價格是9年來最便宜

調查顯示,今年的火雞價錢是9年來最平宜,也有分析指出,今年的食品價格通脹,不會高過消費物價指數。

在感恩節少不了的食品當然是火雞,有調查顯示,今年火雞的平均價錢是9年來最低的,一隻16磅火雞大概是20.8元,平均每磅跌了1.3元。

足夠10人食的感恩節餐,平均價錢是不用49元,比去年只是微升1仙。

分析指出,貿易戰以及對入口貨品加徵關稅,都會令到本土生產的食品供過於求,從而降低價格,受影響的包括大豆、部份豬肉、棉花和飼料谷物,至於火腿的價錢也微跌。

部份原因是,美國與中國和墨西哥的貿易糾紛所產生的漣漪效應,美國向入口的鋼鋁材加徵關稅之後,墨西哥就向入口的美國豬肉抽稅,從而導致美國的豬肉、煙肉和排骨等貨品在美國供過於求,價錢自然就會較平宜。

不過入口的酒精或芝士就貴了,因為美國向75億美元入口的歐盟貨品抽關稅25%,當中包括法國的酒精和蘇格蘭威士忌,分析指出,今年的食品價格通脹,不會高過消費物價指數。

雖然價錢便宜了對消費者來說是好消息,但根據聯邦農業部資料顯示,去年就有近1.3萬個農場結業,主要因為商品價格在過去5年都下跌,加上由於美中貿易戰,美國農產品出口去中國減少了,導致部份農場被迫結業。

在去年年中開始的一年內,申請第12章破產,即是清盤或金融重組計劃的家族式經營的農場數目,就就飆升13%。

