東灣奧克蘭(屋崙)國際機場週二晚發生停電,影響出行的民眾,有民眾取消行程折返。

奧克蘭機場停電發生在週二晚約6點半,有民眾在社交網站發文表示出現停電,而奧克蘭機場發言人指,當時有使用後備發電機,而受到停電影響,安檢一度暫停,安檢閘口出現人龍,不少旅客只能等候。

機場表示,週二晚到達航班並沒有受到影響,但某些出發航班則有延誤。

至晚上8點左右,機場恢復主要電力供應,安檢也恢復正常,但停電原因仍然未知。

