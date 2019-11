眾議院司法委員會將對特朗普舉行公開彈劾調查聽證

【i-CABLE】

聯邦眾議院司法委員會下週三將舉行首場公開的彈劾調查聽證會,輿論估計是反映正式對特朗普總統啟動彈劾程序邁近一步。

特朗普出席感恩節活動時仍表現自在,還拿彈劾調查及放生火雞拉在一起開玩笑。

特朗普按白宮感恩節傳統,放生火雞並給予總統特赦,令北卡羅來納州農戶傑克森養大的麵包和牛油免受屠宰。

受彈劾調查困擾多時的特朗普,這天還以調查及火雞、土耳其語帶相關開玩笑。

特朗普能否笑到最後,他本人是否需要赦免,現在進一步成疑。

眾議院司法委員會公告,下週三將舉行首場公開的彈劾調查聽證會,委員會主席、民主黨的納德勒已去信特朗普告知他有權出席,並可由代表律師盤問證人,希望特朗普不會再對程序不滿。

由於過去的正式彈劾指控,主要是司法委員會負責起草建議,輿論相信公開調查由情報委員會轉到司法委員會,即是邁進了一步。

