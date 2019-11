【i-CABLE】

香港警方指收到理工大學通知,表示校園受嚴重破壞希望警方盡快處理,警方決定週四進入理大,完成搜證後就會解封,將校園交給校方處理。

油尖警區指揮官何潤勝指,警方的安全小組將連同刑事偵緝人員,週四早上進入理工。除了處理在校園內的危險品,亦會處理校園被破壞的情況及作一些現場蒐證工作。

