感恩節美食當前 如何抗拒誘惑維持健康飲食習慣

【KTSF 馮政浩報導】

由感恩節開始之後的個多月都充滿節日假期氣氛，美味豐富的食物處處可見，如何在這些誘惑之中，保持適當飲食呢？

大節當前，美酒佳餚很難抗拒，如何去把關呢？聯邦疾控中心（CDC）為你提供進食錦囊。

首先是訂立假期飲食計劃，如果宴會食物由主辦者決定的話，就必須自我節制，堅守自己平常用膳時間，嘗試提議帶一道健康菜式，並且在吃大餐之前不要留肚，因為最終可能變成飲食過量。

第二是精明自助餐，用餐的時候只用小碟，開始時盡量多吃蔬菜，遠離食物檯，避免受到誘惑。

第三是只選擇心儀食物，目標是每年只出現一次，或是對你有特殊意義的食物，平常吃得到的，應該讓路。

另外要繼續運動，不可以因為假期而休息，運動可以保持體重，更可以令腦筋清醒。

最後要有充足睡眠，假日節目多多，但記著要有足夠休息，這樣你的身陳代謝和血糖有時間重整。

祝各位和家人開開心心，歡度假期節日。

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