感恩節美食當前 如何抗拒誘惑維持健康飲食習慣

【KTSF 馮政浩報導】

由感恩節開始之後的個多月都充滿節日假期氣氛,美味豐富的食物處處可見,如何在這些誘惑之中,保持適當飲食呢?

大節當前,美酒佳餚很難抗拒,如何去把關呢?聯邦疾控中心(CDC)為你提供進食錦囊。

首先是訂立假期飲食計劃,如果宴會食物由主辦者決定的話,就必須自我節制,堅守自己平常用膳時間,嘗試提議帶一道健康菜式,並且在吃大餐之前不要留肚,因為最終可能變成飲食過量。

第二是精明自助餐,用餐的時候只用小碟,開始時盡量多吃蔬菜,遠離食物檯,避免受到誘惑。

第三是只選擇心儀食物,目標是每年只出現一次,或是對你有特殊意義的食物,平常吃得到的,應該讓路。

另外要繼續運動,不可以因為假期而休息,運動可以保持體重,更可以令腦筋清醒。

最後要有充足睡眠,假日節目多多,但記著要有足夠休息,這樣你的身陳代謝和血糖有時間重整。

祝各位和家人開開心心,歡度假期節日。

