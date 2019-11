東西岸各有風暴吹襲 影響感恩節出遊

【KTSF 江良慧報導】

週三是全年交通最繁忙的一天,再加上東西岸都有風暴吹襲,各地出遊的旅客不論是開車抑或是乘搭飛機,都無可避免地遇上阻塞和延誤。

在感恩節前夕清理路上積雪,鏟雪車不停出動,緊急救援人員日以繼夜出動,明尼蘇達州公路巡警,單在週二和週三,就有約200宗撞車和300宗車輛失控的報告,加州情況也差不多。

加州公路巡警Chris Nav說:”到達一個我們應付不了點,我們拖車都用光,緊急人員都不敷應用。”

空中交通也同樣有問題,旅客Dee Dunham說:”我就知道會有問題,上星期最初聽到時,我猜就是我運氣不好。”

全國有數以百計的航班延誤或要取消,另外,風雪也令到超過20萬用戶失去電力供應,停電主要影響加州、印第安那、密歇根、威斯康辛和肯塔基州,至於在紐約,週四感恩節巡遊,天氣是否適宜巨型氣球就仍是未知之數。

